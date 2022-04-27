Україна та Ізраїль обговорюють взаємне визнання ковід-сертифікатів

06:15 27 липня Київ, Україна

Взаємне визнання ковід-сертифікатів з Ізраїлем - одне з пріоритетних завдань українського посольства в цій країні, зараз в цьому напрямку ведеться активна робота.

Про це повідомила пресслужба Посольства України в Ізраїлі.



У понеділок, 26 липня, відбулася онлайн-зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю, задіяних в заходах щодо впровадження "ковідних сертифікатів" для подорожей за кордон.



Сторони обмінялися інформацією щодо приведення технічного змісту сертифікатів відповідно до правил обох країн і норм Всесвітньої організації охорони здоров'я.



Посол України Євген Корнійчук наголосив на необхідності якнайшвидшого, безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19.



Це, серед іншого, дозволить організувати безпечне відвідування України ізраїльськими паломниками під час святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.