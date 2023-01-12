Україна та Італія уклали нове двостороннє енергетичне партнерство

08:44 12 січня Київ, Україна

Незабаром Україна та Італія розпочнуть нове двостороннє енергетичне партнерство із втілення сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів. Про це домовилися міністр енергетики України Герман Галущенко з міністром довкілля та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратіном, повідомляє пресслужба Міненерго.



Галущенко висловив подяку за допомогу, яку Рим надає Києву для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

"Особливо дякую за останнє рішення уряду Італії про виділення 10 мільйонів євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни у ці складні часи, коли росія не припиняє свої варварські дії та понад 3 місяці обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру", - зазначив Галущенко.

У свою чергу Фратін висловив повну підтримку та солідарність народу України у боротьбі з російською агресією.



Він запевнив, що Рим і надалі надаватиме допомогу, зокрема, у питаннях відновлення та післявоєнного відновлення. Більше того, висловив готовність до співпраці у проєктах з декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

"Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів у ході повоєнного відновлення нашої держави", - розповіли в Міненерго.



Крім того, під час зустрічі міністри також обговорили ініціативу підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії у досягненні цілей кліматичної нейтральності та реалізації проєктів сталого розвитку.