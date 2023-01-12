Україна та Італія уклали нове двостороннє енергетичне партнерство

Незабаром Україна та Італія розпочнуть нове двостороннє енергетичне партнерство із втілення сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів. Про це домовилися міністр енергетики України Герман Галущенко з міністром довкілля та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратіном, повідомляє пресслужба Міненерго.
Галущенко висловив подяку за допомогу, яку Рим надає Києву для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.
Галущенко висловив подяку за допомогу, яку Рим надає Києву для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.
У свою чергу Фратін висловив повну підтримку та солідарність народу України у боротьбі з російською агресією.
Він запевнив, що Рим і надалі надаватиме допомогу, зокрема, у питаннях відновлення та післявоєнного відновлення. Більше того, висловив готовність до співпраці у проєктах з декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.
Він запевнив, що Рим і надалі надаватиме допомогу, зокрема, у питаннях відновлення та післявоєнного відновлення. Більше того, висловив готовність до співпраці у проєктах з декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.
Крім того, під час зустрічі міністри також обговорили ініціативу підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії у досягненні цілей кліматичної нейтральності та реалізації проєктів сталого розвитку.
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