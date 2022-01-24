Україна та Італія вийшли на новий рівень діалогу в енергетичній сфері

15:35 08 вересень Київ, Україна

Співпраця України з Італією в енергетичній сфері представляє великий інтерес для обох країн.

Це під час зустрічі обговорили в.о. Міністра енергетики України Ольга Буславець і Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Давиде Ла Чечилія, йдеться на сайті Міністерства енергетики України у вівторок, 8 вересня.



Новий рівень діалогу

"Сподіваюся, що в результаті нашої зустрічі ми зможемо почати новий рівень діалогу між Україною та Італією у сфері енергетики, який стане імпульсом для реалізації нових проєктів, стратегічно важливих для посилення енергетичної безпеки", - сказала Ольга Буславець.

Інтеграція на ринки ЄС



За словами в.о. міністра енергетики, стратегічною метою нашої держави є інтеграція українських ринків на ринки Євросоюзу та введення максимально наближених законодавчих і регуляторних умов до законодавства ЄС.

"Синхронізація об'єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E - пріоритетний і стратегічний напрям євроінтеграційних прагнень України в електроенергетичній сфері", - зазначила Буславець.

Вона запевнила, що Україна має намір надалі виконувати свої зобов'язання перед інвесторами: "Ми будемо всебічно підтримувати компанії, які будуть інвестувати в Україну".



"Зелена" енергетика



Також Буславець акцентувала увагу на розвитку "зеленої" енергетики:

"Ми очікуємо на співпрацю з іноземними партнерами та залучення технічної допомоги при здійсненні ключових заходів щодо розвитку та інтеграції водневих технологій, зокрема розробку водневої концепції та реалізацію пілотних проєктів", - підкреслила вона.

Ольга Буславець і Давиде Ла Чечилія домовилися про подальшу тісну співпрацю, зокрема, при підготовці засідання спільної міжурядової комісії, яке має відбутися восени.