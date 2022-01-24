Україна та Італія вийшли на новий рівень діалогу в енергетичній сфері

Співпраця України з Італією в енергетичній сфері представляє великий інтерес для обох країн.
Це під час зустрічі обговорили в.о. Міністра енергетики України Ольга Буславець і Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Давиде Ла Чечилія, йдеться на сайті Міністерства енергетики України у вівторок, 8 вересня.
Новий рівень діалогу
Інтеграція на ринки ЄС
За словами в.о. міністра енергетики, стратегічною метою нашої держави є інтеграція українських ринків на ринки Євросоюзу та введення максимально наближених законодавчих і регуляторних умов до законодавства ЄС.
За словами в.о. міністра енергетики, стратегічною метою нашої держави є інтеграція українських ринків на ринки Євросоюзу та введення максимально наближених законодавчих і регуляторних умов до законодавства ЄС.
Вона запевнила, що Україна має намір надалі виконувати свої зобов'язання перед інвесторами: "Ми будемо всебічно підтримувати компанії, які будуть інвестувати в Україну".
"Зелена" енергетика
Також Буславець акцентувала увагу на розвитку "зеленої" енергетики:
Ольга Буславець і Давиде Ла Чечилія домовилися про подальшу тісну співпрацю, зокрема, при підготовці засідання спільної міжурядової комісії, яке має відбутися восени.
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