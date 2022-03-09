Україна та Італія підпишуть нову угоду про визнання водійських прав

17:43 10 червень Київ, Україна

Схвалено проєкт угоди між Кабміном України і урядом Італії про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Відповідне розпорядження № 585-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Схвалити проєкт угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Уповноважити міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича підписати зазначену угоду", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабмін схвалив проєкт міжурядової угоди з Італією про поліційне співробітництво, уповноваживши главу МВС на його підписання.