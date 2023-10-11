Україна та Хорватія підписали угоду про розмінування та відновлення

11:36 11 жовтня Київ, Україна

Україна та Хорватія уклали міжурядову угоду про співпрацю у галузі розмінування.



Згідно з інформацією, поданою пресслужбою Міністерства економіки України, Україна вдячна Хорватії за широкий спектр підтримки, яку вона надає українському народу та державі від початку масштабного вторгнення росії. Ця підтримка охоплює політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Хорватія також ініціювала та реалізує програми з оздоровлення українських захисників та дітей бійців.



Підписання угоди про співпрацю в галузі розмінування та відновлення пов'язане з тим, що Україні потрібний досвід Хорватії у сфері розмінування, а також у реконструкції та відновленні. Особливий акцент робиться на організації та модерації процесу розмінування.



Угода передбачає активну співпрацю в галузі розмінування, зокрема обмін досвідом, використання хорватських машин для розмінування на українських полях та локалізацію виробництва таких машин в Україні. Основною метою співпраці є очищення української території від мін, забезпечення безпеки громадян та відновлення країни.