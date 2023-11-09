Україна та Holtec International планують збудувати завод із виробництва контейнерів для відпрацьованого палива

Національна атомна енергетична компанія України (НАЕК Енергоатом) та американська компанія Holtec International оголосили про плани будівництва заводу в Україні для виробництва контейнерів, призначених для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП.
Ця інформація стала відомою після зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з президентом та виконавчим директором Holtec International Крісом Сінгхом у Вашингтоні.
Вже наявне центральне сховище для "сухого" зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні було збудовано до початку повномасштабної війни та успішно використовується для зберігання матеріалів з українських атомних електростанцій. Це дозволяє Україні економити значні кошти, а також запобігає вивезенню відпрацьованого ядерного палива до росії.
Партнери, НАЕК Енергоатом та Holtec International, планують побудувати завод в Україні, де вироблятиметься обладнання для малих модульних реакторів (ММР) за технологією Holtec SMR. Цей завод крім забезпечення будівництва ММР в Україні також стане платформою для експорту цієї технології в інші країни Європи.
Президент Holtec International зазначив, що Україна, за наявності підтримки, може стати енергетичним хабом Європи після перемоги. Він також висловив упевненість у тому, що потенціал України в галузі ядерної енергетики перевершує можливості інших країн регіону.
Ця інформація стала відомою після зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з президентом та виконавчим директором Holtec International Крісом Сінгхом у Вашингтоні.
Вже наявне центральне сховище для "сухого" зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні було збудовано до початку повномасштабної війни та успішно використовується для зберігання матеріалів з українських атомних електростанцій. Це дозволяє Україні економити значні кошти, а також запобігає вивезенню відпрацьованого ядерного палива до росії.
Партнери, НАЕК Енергоатом та Holtec International, планують побудувати завод в Україні, де вироблятиметься обладнання для малих модульних реакторів (ММР) за технологією Holtec SMR. Цей завод крім забезпечення будівництва ММР в Україні також стане платформою для експорту цієї технології в інші країни Європи.
Президент Holtec International зазначив, що Україна, за наявності підтримки, може стати енергетичним хабом Європи після перемоги. Він також висловив упевненість у тому, що потенціал України в галузі ядерної енергетики перевершує можливості інших країн регіону.
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