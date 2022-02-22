Україна і Грузія визначили пріоритети оборонного співробітництва

09:37 26 травень Київ, Україна

План двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і Грузії підписали Андрій Таран і Джуаншер Бурчуладзе.

Про це повідомляє Міністерство оборони України (МОУ).



Підписання відбулося в ході візиту української делегації на чолі з Андрієм Тараном в Грузію. У перший день відбулися робочі зустрічі делегації МОУ з прем'єр-міністром цієї країни Іраклі Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншером Бурчуладзе.

"Нас з Грузією об'єднують спільні загрози і цілі розвитку. Наші народи поділяють прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції. Грузія, як і Україна, прагне отримати План дій щодо членства в НАТО. Ми сповнені рішучості поглибити співпрацю для ефективної протидії регіональним і глобальним загрозам", - заявив Таран.

Як зазначається, під час двосторонньої зустрічі Таран і Бурчуладзе обмінялися думками щодо низки актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, про ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних українських і грузинських територіях, навколо кордонів обох держав. Також глави оборонних відомств України і Грузії звернули увагу на стан справ в Азово-Чорноморському регіоні через регулярне порушення РФ вільного і безпечного судноплавства у всіх водах відповідно до міжнародних угод.

"З огляду на регулярні деструктивні прояви і агресію з боку Росії, Андрій Таран і Джуаншер Бурчуладзе визначили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва за напрямками кібербезпеки, військово-технічної сфери, спільної участі в міжнародних військових навчаннях і впровадження стандартів НАТО в повсякденну діяльність національних збройних сил. Сторони обмінялися досвідом з протидії ескалації агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За результатами двосторонньої зустрічі міністри підписали план співпраці між оборонними відомствами України та Грузії на визначений термін.