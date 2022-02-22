Україна і Грузія визначили пріоритети оборонного співробітництва

План двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і Грузії підписали Андрій Таран і Джуаншер Бурчуладзе.
Про це повідомляє Міністерство оборони України (МОУ).
Підписання відбулося в ході візиту української делегації на чолі з Андрієм Тараном в Грузію. У перший день відбулися робочі зустрічі делегації МОУ з прем'єр-міністром цієї країни Іраклі Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншером Бурчуладзе.
Підписання відбулося в ході візиту української делегації на чолі з Андрієм Тараном в Грузію. У перший день відбулися робочі зустрічі делегації МОУ з прем'єр-міністром цієї країни Іраклі Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншером Бурчуладзе.
Як зазначається, під час двосторонньої зустрічі Таран і Бурчуладзе обмінялися думками щодо низки актуальних питань, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, про ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних українських і грузинських територіях, навколо кордонів обох держав. Також глави оборонних відомств України і Грузії звернули увагу на стан справ в Азово-Чорноморському регіоні через регулярне порушення РФ вільного і безпечного судноплавства у всіх водах відповідно до міжнародних угод.
За результатами двосторонньої зустрічі міністри підписали план співпраці між оборонними відомствами України та Грузії на визначений термін.
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