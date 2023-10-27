Україна та Німеччина створили спільне оборонне підприємство - Шмигаль

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" (раніше державний концерн "Укроборонпром") створили спільне підприємство.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість" було зареєстровано 18 жовтня.
За словами глави уряду, спільне підприємство здійснюватиме обслуговування та ремонт поставленої Україні техніки. Також на цьому підприємстві відбудеться локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.
Він зазначив, що ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість" було зареєстровано 18 жовтня.
За словами глави уряду, спільне підприємство здійснюватиме обслуговування та ремонт поставленої Україні техніки. Також на цьому підприємстві відбудеться локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.
28 вересня федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство в Україні.
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