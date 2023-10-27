Україна та Німеччина створили спільне оборонне підприємство - Шмигаль

17:59 24 жовтня Київ, Україна

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" (раніше державний концерн "Укроборонпром") створили спільне підприємство.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



Він зазначив, що ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість" було зареєстровано 18 жовтня.



За словами глави уряду, спільне підприємство здійснюватиме обслуговування та ремонт поставленої Україні техніки. Також на цьому підприємстві відбудеться локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

"Створення спільного підприємства без перебільшення є знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень та дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу", - додав Шмигаль.

28 вересня федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство в Україні.