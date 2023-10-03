Україна та Франція: угода про виробництво безпілотників Aarok MALE

18:26 03 жовтня Київ, Україна

Українське підприємство "Антонов" та французька компанія Turgis & Gaillard уклали угоду про спільне виробництво більш доступної версії безпілотника Aarok MALE.



Договір було підписано під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва 28 вересня, повідомляє LaTribune.



Президентка та засновниця Turgis & Gaillard Фанні Тюржи зазначила, що планується випустити цей безпілотник в Україні наступного року. Після підписання угоди українська та французька сторони мають узгодити наступні кроки на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб розпочати виробництво безпілотників.

Одним із питань є вибір місця для збирання дронів та визначення обладнання, яке використовуватиметься при створенні БПЛА.



Безпілотник Aarok, який випускає "Антонов", призначений виключно для потреб Збройних сил України.