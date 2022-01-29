Україна і Франція підписали низку угод на суму понад 1,3 млрд євро

14:21 13 травень Київ, Україна

За підсумками візиту міністра економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мера до Києва, підписані чотири договори про співпрацю на суму понад 1,3 млрд євро, що передбачають реалізацію низки проєктів в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 травня.



Укладені угоди передбачають:



▪️ поставки 130 електровозів компанією Альстом на суму до 900 млн євро;

▪️ поставки 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро;

▪️ поліпшення водопостачання в Луганській області;

▪️ поліпшення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.