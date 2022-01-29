Україна і Франція підписали низку угод на суму понад 1,3 млрд євро

За підсумками візиту міністра економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мера до Києва, підписані чотири договори про співпрацю на суму понад 1,3 млрд євро, що передбачають реалізацію низки проєктів в Україні.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 травня.
Укладені угоди передбачають:
▪️ поставки 130 електровозів компанією Альстом на суму до 900 млн євро;
▪️ поставки 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро;
▪️ поліпшення водопостачання в Луганській області;
▪️ поліпшення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.
Укладені угоди передбачають:
▪️ поставки 130 електровозів компанією Альстом на суму до 900 млн євро;
▪️ поставки 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро;
▪️ поліпшення водопостачання в Луганській області;
▪️ поліпшення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.
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