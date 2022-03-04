Україна і ЄС провели перший раунд Кібердіалога

3 червня 2021 Україна і Євросоюз провели перший раунд Кібердіалога, сторони обговорили питання кібербезпеки і цифрової трансформації.
Про це повідомляє пресслужба МЗС 4 червня.
В ході першого раунду Кібердіалога Україна і Євросоюз надали інформацію про інституційну структуру і повноваження органів в сфері кіберпростору. Крім того, були обговорені останні напрацювання в розробці відповідних політик і законодавчих ініціатив, включаючи оновлення Директиви ЄС про безпеку мережевих та інформаційних систем (Директива NIS), і зусилля України в розробці політик і законодавства в сфері кібербезпеки, узгоджених з правовою та інституційною базами ЄС.
Під час зустрічі сторони також обговорили питання цифрової трансформації і діяльності з розвитку здібностей, які сприяють кіберстійкості і боротьбі з кіберзлочинністю в Україні та світі. Сторони наголосили на важливості кібербезпеки як необхідного елемента забезпечення довіри до зусиль по цифровій трансформації і продемонстрували прихильність активізації підтримки в цій сфері.
Учасники наголосили на необхідності розвитку діалогу з кібербезпеки і досягнення практичних результатів співпраці.
Як повідомили в МЗС, співголовами з боку ЄС виступили директор з питань безпеки та оборонної політики Європейської служби зовнішньої діяльності Йоганнек Белфорт і начальник відділу кібербезпеки і політики цифрової приватності - заступник директора генерального директорату Європейської Комісії з цифрового суспільства, довіри та безпеки Якуб Боратинський, а з української сторони - директор департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ України Марина Михайленко. Низка держав-членів ЄС виступили в ролі спостерігачів.
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