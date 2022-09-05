Україна та ЄС підписали відразу п'ять важливих угод

18:37 05 вересня Київ, Україна

На полях засідання Ради асоціації Україна-Євросоюз підписали п'ять важливих угод, які наближають Україну до вступу у Європейський Союз та сприяють стійкості держави у війні проти російського агресора.



Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.



Мова йде про:



Угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.



Згідно з угодою ЄС, погоджується здійснити фінансування, а Україна погоджується прийняти фінансування такого заходу бюджетної підтримки.



Це грантове фінансування ЄС допоможе забезпечити житло та навчання для внутрішньо переміщених осіб та тих, які повертаються, а також підтримати аграрний сектор.



Угода про участь України у програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027)



Документ забезпечить участь України у цій програмі згідно з принципами та умовами, встановленими статтею 451 Угоди про асоціацію між Україною.



Участь у програмах з впровадження цифрових технологій має забезпечувати взаємні вигоди для сторін із дотриманням високого рівня захисту даних, цифрових прав, основоположних прав та етичних стандартів, та визнаючи, що сторони залишають за собою право обмежувати або обговорювати участь у певних діях на підставі належно виправданих міркувань безпеки.



Угода про участь України у програмі ЄС для співробітництва у митній сфері



Участь України у Митній програмі передбачає приєднання до спільної захищеної митної мережі (CCN/CSI), що необхідно для приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції щодо процедури спільного транзиту (так званого "митного безвізу") з 1 жовтня.



Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро



Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їхнє отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися безпосередньо органам державної влади, місцевому самоврядуванню та громадським організаціям.





Угода про участь України у програмі ЄС зі співробітництва у податковій сфері Fiscalis



Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією із колегами з ЄС. Також в галузі оподаткування в Україні будуть використовуватись сучасні європейські ІТ-системи.