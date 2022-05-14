Україна та інші країни ведуть роботу з евакуації захисників із Маріуполя

07:14 14 травня Київ, Україна

Україна не залишить своїх людей, своїх захисників. Як заявив під час відеозвернення 13 травня президент України Володимир Зеленський, наразі тривають дуже складні переговори щодо наступного етапу евакуаційної місії з Маріуполя та заводу Азовсталь зокрема. Йдеться про медиків та захисників, які опинилися там, в оточенні військ РФ.

"Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати всіх інших, кожного нашого захисника та захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найвпливовішими посередниками", - заявив глава держави.

Відомо, що бійці полку Азов продовжують вибивати російських окупантів із раніше захоплених ними позицій на території Азовсталі.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль, Туреччина та Швейцарія працюють над визволенням захисників Маріуполя з обложеного заводу Азовсталь.

У свою чергу, Верещук повідомила, що зараз Київ веде переговори з Москвою лише про 38 тяжко поранених (лежачих) бійців з Азовсталі.

Нагадаємо, окупанти не погоджуються на екстракцію українських військових з Азовсталі.