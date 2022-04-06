Україна і Данія обговорюють питання взаємного визнання документів про вакцинацію

Щоб спростити транскордонні поїздки громадян, глава МЗС України запропонував данському колезі укласти угоду про взаємне визнання свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію.
Це та інші питання глава української дипломатії Дмитро Кулеба і глава МЗС Данії Йеппе Кофод обговорили на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні.
Також Дмитро Кулеба подякував за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.
Міністри вітали початок діяльності дансько-української торгово-промислової палати в Копенгагені, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій. Йеппе Кофод підтримав пропозицію Дмитра Кулеби провести найближчим часом бізнес-форум.
Глави МЗС окремо обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності нашої держави, модернізацію енергетичного сектора і впровадження відновлюваних джерел енергії.
Крім того, сторони приділили особливу увагу протидії реалізації геополітичного проєкту Північний потік - 2.
Міністри вітали початок діяльності дансько-української торгово-промислової палати в Копенгагені, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій. Йеппе Кофод підтримав пропозицію Дмитра Кулеби провести найближчим часом бізнес-форум.
Глави МЗС окремо обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності нашої держави, модернізацію енергетичного сектора і впровадження відновлюваних джерел енергії.
Крім того, сторони приділили особливу увагу протидії реалізації геополітичного проєкту Північний потік - 2.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі