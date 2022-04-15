Україна і Бразилія відкриють нову сторінку відносин

10:19 19 листопада Київ, Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з бразильським колегою Ернесто Араужо питання активізації двосторонніх відносин.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Час відкрити нову сторінку в наших відносинах. Україна і Бразилія об'єднані давніми історичними зв'язками, заснованими на дружбі і повазі. Зараз Україна прагне повною мірою реалізувати численні можливості активізації україно-бразильських відносин в сферах торгівлі, інвестицій, освіти, культури та інновацій"- зазначив Кулеба.

Міністри наголосили на важливості здійснення в наступному році візиту президента Бразилії в Україну і домовилися про активну співпрацю для змістовної підготовки візиту.



Глава МЗС України запропонував провести найближчим часом українсько-бразильський бізнес-форум для взаємної презентації торгових і інвестиційних можливостей та подальшого налагодження прямих контактів між бізнесом.



Міністр закордонних справ України поінформував свого бразильського колегу Ернесто Араужо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України і українську ініціативу зі створення Кримської платформи.