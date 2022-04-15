Україна і Бразилія відкриють нову сторінку відносин

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з бразильським колегою Ернесто Араужо питання активізації двосторонніх відносин.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Міністри наголосили на важливості здійснення в наступному році візиту президента Бразилії в Україну і домовилися про активну співпрацю для змістовної підготовки візиту.
Глава МЗС України запропонував провести найближчим часом українсько-бразильський бізнес-форум для взаємної презентації торгових і інвестиційних можливостей та подальшого налагодження прямих контактів між бізнесом.
Міністр закордонних справ України поінформував свого бразильського колегу Ернесто Араужо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України і українську ініціативу зі створення Кримської платформи.
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