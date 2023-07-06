Україна та Болгарія підписали декларацію про євроатлантичне співробітництво

16:36 06 липня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії 6 липня зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Николаєм Денковим. Україна та Болгарія, зокрема, підписали декларацію про євроатлантичне співробітництво.

"Підписали з прем'єр-міністром спільну декларацію, що підтверджує підтримку Болгарією нашої євроатлантичної інтеграції. Ми домовилися сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств і в цілому в оборонному секторі. Будьте впевнені, всім корисним досвідом безпеки, набутим у цій війні, ми обов'язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила побільшала”, - сказав Зеленський.

Обговорили й оборонну допомогу, яку Болгарія надає Україні, наголосив президент.

"Конкретні деталі передачі поточного оборонного пакету. Розраховуємо на продовження такого співробітництва, яке вже допомогло захистити багато життів. Ми ще продовжуємо розмову сьогодні, зокрема, про відновлення практики та реабілітацію українців, українських воїнів. Також про навчання у Болгарії військово-медичного персоналу", – сказав Зеленський.

Президент також запросив Болгарію взяти участь у відновленні України, зокрема у відновленні освітньої сфери.



Також Зеленський та Денков обговорили взаємодію у сфері європейської євроатлантичної співпраці.

“Вже цього року ми розраховуємо на початок переговорів щодо майбутнього членства України у ЄС.. Підписали з прем'єр-міністром спільну декларацію, яка б підтверджувала підтримку Болгарією нашої євроатлантичної інтеграції. Це вже 22 такий пакет. Це дуже важливо та очевидно, що більшість у Європі – за загальну безпеку”, - сказав Зеленський.

Також сторони обговорили енергетичну співпрацю.

"Енергетична незалежність та стабільність ринків є частиною архітектури безпеки кожної країни. Водночас ми здатні дати нашим країнам більше гарантій стабільності в енергетиці та, що важливо, цінової привабливості для звичайних людей, звичайних споживачів. Ми маємо убезпечити людей від цінових криз", – пояснив Зеленський.

Він додав, що радий, що енергетика стає одним із пріоритетів співпраці між Україною та Болгарією.