Україна і Білорусь посилюють кордону

17:46 30 липень Київ, Україна

30 липня прес-служба МЗС Білорусі оголосило про угоду з Україною. Дві країни-сусідки домовилися про посилення прикордонного режиму. Це необхідно для того, щоб уникнути напруги в республіці під час виборчої компанії.

«Беручи до уваги проведення в даний момент в Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах», - йдеться в повідомленні.

Увечері 14 липня в Мінську та інших містах Білорусі пройшли акції на підтримку незареєстрованих в якості кандидатів у президенти країни. За даними МВС, в Мінську затримали понад 250 учасників акції.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. Центрвиборчком прийняв рішення про реєстрацію п'яти чоловік в якості кандидатів (Андрій Дмитрієв, Анна Канопацкая, президент Білорусії Олександр Лукашенко, Світлана Тіхановська, Сергій Черечень). Двом претендентам - Віктору Бабарика та Валерію Цепкало - було відмовлено в реєстрації.

19 липня чинний глава держави розповів, що його опоненти розробляють план силового режиму повалення влади, і нагадав, що подібні спроби дестабілізації вже робилися в історії країни.