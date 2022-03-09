Україна та Афганістан відкривають нову сторінку в розвитку економічних відносин

09:51 13 жовтень Київ, Україна

Заступник прем'єр-міністра України - міністр стратегічної промисловості України Олег Уруський провів офіційну зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Афганістан Валі Монаваром.



В ході заходу обговорювався поточний стан відносин між країнами і перспективи їхнього розвитку в майбутньому. Сторони також наголосили на необхідності поглиблення двостороннього співробітництва і збільшення товарообігу між країнами.



За словами Надзвичайного і Повноважного Посла Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавара, сьогодні і керівництво Афганістану, і України взаємно зацікавлені в розвитку економічних відносин в різних сферах.

«Афганістан хотів би відкрити нову сторінку в співробітництві між країнами. В цей час важливими сферами двостороннього співробітництва є освіта, енергетика і військово-технічне співробітництво», - сказав пан Валі Монавар.



Посол також наголосив на необхідності збільшення офіційного товарообігу між країнами і запевнив, що це важливе завдання його місії в Україні.



Своєю чергою Олег Уруський підкреслив: «Україна зараз готова до поглиблення відносин з Афганістаном. Є політична воля і значний потенціал для співпраці. Звичайно, нинішній офіційний рівень торгівлі між країнами недостатній. Ми повинні ставити перед собою більш амбітні цілі і домогтися ще більш високих показників співпраці».





Присутній на зустрічі перший заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Сергій Тарута наголосив:

«Афганістан демонструє певну стабільність, і це відкриває більш широкий спектр можливостей для розвитку двосторонніх відносин. Нещодавно було підписано угоду між Торгово-промисловими палатами двох країн і передбачається створення Торгово-промислової палати. Цей механізм буде сприяти розвитку економічних відносин між країнами та переходу до укладення конкретних угод. Є потенціал для співпраці в будівництві військових, енергетичних та інфраструктурних об'єктів».

Віцепрем'єр Олег Уруський також сказав:

«Наша команда готова сприяти розвитку двосторонніх відносин між країнами. Досягнення домовленостей в рамках ТПП - хороший знак. Водночас ми очікуємо, що створення Експортно-кредитного агентства, над яким зараз працює Міністерство стратегічних галузей України, сприятиме подальшому поглибленню співробітництва між країнами».



Своєю чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавар підкреслив:

«Хочу підкреслити, що якщо раніше мова йшла про надання військово-технічної допомоги Афганістану, то сьогодні керівництво країни націлене на поглиблення співпраці в конкретних сферах, двосторонні проєкти".

В ході переговорів учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхідності організації двосторонніх робочих візитів відповідних делегацій для визначення конкретних напрямів співробітництва між країнами.