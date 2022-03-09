Україна та Афганістан відкривають нову сторінку в розвитку економічних відносин

Заступник прем'єр-міністра України - міністр стратегічної промисловості України Олег Уруський провів офіційну зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Афганістан Валі Монаваром.
В ході заходу обговорювався поточний стан відносин між країнами і перспективи їхнього розвитку в майбутньому. Сторони також наголосили на необхідності поглиблення двостороннього співробітництва і збільшення товарообігу між країнами.
За словами Надзвичайного і Повноважного Посла Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавара, сьогодні і керівництво Афганістану, і України взаємно зацікавлені в розвитку економічних відносин в різних сферах.
В ході заходу обговорювався поточний стан відносин між країнами і перспективи їхнього розвитку в майбутньому. Сторони також наголосили на необхідності поглиблення двостороннього співробітництва і збільшення товарообігу між країнами.
За словами Надзвичайного і Повноважного Посла Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавара, сьогодні і керівництво Афганістану, і України взаємно зацікавлені в розвитку економічних відносин в різних сферах.
Посол також наголосив на необхідності збільшення офіційного товарообігу між країнами і запевнив, що це важливе завдання його місії в Україні.
Своєю чергою Олег Уруський підкреслив: «Україна зараз готова до поглиблення відносин з Афганістаном. Є політична воля і значний потенціал для співпраці. Звичайно, нинішній офіційний рівень торгівлі між країнами недостатній. Ми повинні ставити перед собою більш амбітні цілі і домогтися ще більш високих показників співпраці».
Присутній на зустрічі перший заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Сергій Тарута наголосив:
Віцепрем'єр Олег Уруський також сказав:
Своєю чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавар підкреслив:
В ході переговорів учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхідності організації двосторонніх робочих візитів відповідних делегацій для визначення конкретних напрямів співробітництва між країнами.
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