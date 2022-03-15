Україна і Афганістан домовилися про співпрацю в сфері освіти

Заступник міністра МОН України Артур Селецький провів зустріч з послом Афганістану в Україні Валі Монаваром, в ході якої сторони обговорили шляхи розвитку співпраці в сфері освіти та науки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Відзначається, що також заступник міністра висловив упевненість пану послу в продовженні ефективного діалогу щодо активізації співробітництва між Україною та Афганістаном у сфері освіти. За результатами зустрічі досягнуто домовленості про укладення відповідного меморандуму.
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