Україна і Афганістан домовилися про співпрацю в сфері освіти

15:41 30 жовтня Київ, Україна

Заступник міністра МОН України Артур Селецький провів зустріч з послом Афганістану в Україні Валі Монаваром, в ході якої сторони обговорили шляхи розвитку співпраці в сфері освіти та науки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"29 жовтня 2020 року відбулася зустріч за участю заступника міністра освіти та науки України Артура Селецького з надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Афганістан в Україні Валі Монаваром. Учасники заходу обговорили можливості сприяння розвитку прямого співробітництва між університетами країн, обмін студентами та викладачами, особливості впровадження дистанційного навчання", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що також заступник міністра висловив упевненість пану послу в продовженні ефективного діалогу щодо активізації співробітництва між Україною та Афганістаном у сфері освіти. За результатами зустрічі досягнуто домовленості про укладення відповідного меморандуму.