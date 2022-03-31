Україна, Грузія і Молдова створили «Асоційоване тріо» для співпраці з ЄС

Країни Євросоюзу отримали від України, Грузії і Молдови пропозицію про інший вид співпраці, відокремлений від інших країн. Представники Міністерства закордонних справ кожної з країн назвали цю ініціативу «Асоційоване тріо». Згідно з відгуком ЄС - вони підтримують перспективу таких відносин.

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови: Дмитро Кулеба, Давид Залкаліані і Ауреліу Чокой в кінці червня 2021 року представили в Брюсселі ініціативу нового формату співпраці - «Асоційоване тріо» - верховному представникові ЄС із зовнішньої політики Жозепу Боррелю.

Україна, Грузія і Молдова починають регіональне співробітництво

Всі три країни вважають за краще двосторонній формат відносин з Євросоюзом, заснований на угодах про асоціацію, підписаних кожною з них з ЄС. При цьому для Брюсселя не менш важливий і багатосторонній формат, тобто співпраця в рамках програми «Східне партнерство» (СП). Спочатку вона була спрямована на поглиблення відносин з шістьма країнами: Україною, Грузією, Молдовою, Вірменією, Азербайджаном і Білоруссю.

У Брюсселі завжди прагнули до виникнення нового виміру - а саме, регіонального співробітництва між самими країнами СП. І «Асоційоване тріо» стало першою такою регіональною ініціативою в рамках СП. Цьому в Брюсселі однозначно радіють.