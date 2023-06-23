Україна, Грузія і Молдова мають намір тісніше співпрацювати з ЄС

12:39 02 лютого Київ, Україна

Керівництво Євросоюзу отримало лист, в якому був заклик з боку України, Молдови і Грузії прискорити їхню євроінтеграцію для розвитку подальшої політичної і економічної взаємодії.

Про це у вівторок, 2 лютого, повідомляє пресслужба МЗС Грузії.

"Загальним посилом асоційованих партнерів було і є те, що ЄС повинен відкрити нові горизонти співпраці для зацікавлених і відданих партнерів Східного партнерства, що сприятиме їхньому ще більшому зближенню з Європейським Союзом з точки зору поглиблення політичного діалогу, економічної та секторальної інтеграції", - йдеться в листі.

Три країни також заявляють про необхідність розвитку співпраці з Євросоюзом в таких сферах як транспорт, енергетика, правосуддя, стратегічні комунікації, охорона здоров'я та інше. У листі наголошено на ролі ЄС в питанні мирного вирішення конфліктів.



Документ адресований верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю, єврокомісару з питань розширення і політики сусідства Оліверу Варгейі і главам МЗС країн, що входять до складу Євросоюзу.