Україна, Грузія і Молдова мають намір тісніше співпрацювати з ЄС

Керівництво Євросоюзу отримало лист, в якому був заклик з боку України, Молдови і Грузії прискорити їхню євроінтеграцію для розвитку подальшої політичної і економічної взаємодії.
Про це у вівторок, 2 лютого, повідомляє пресслужба МЗС Грузії.
Три країни також заявляють про необхідність розвитку співпраці з Євросоюзом в таких сферах як транспорт, енергетика, правосуддя, стратегічні комунікації, охорона здоров'я та інше. У листі наголошено на ролі ЄС в питанні мирного вирішення конфліктів.
Документ адресований верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю, єврокомісару з питань розширення і політики сусідства Оліверу Варгейі і главам МЗС країн, що входять до складу Євросоюзу.
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