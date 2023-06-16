Україна готується запровадити покарання за незаконний перетин кордону під час війни

11:49 25 травня Київ, Україна





На цьому наголосив глава МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю.



Він зазначив, що наразі в Україні не існує відповідних покарань для тих, хто нелегально перетинав кордон і потім повернувся до країни. В Україні планують запровадити новий закон , який передбачає покарання для чоловіків, які незаконно залишили країну під час воєнних дій. Порушники будуть покарані після повернення в Україну.На цьому наголосив глава МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю.Він зазначив, що наразі в Україні не існує відповідних покарань для тих, хто нелегально перетинав кордон і потім повернувся до країни.

"Ми плануємо запровадження правил і обмежень після закінчення війни, щоб кожен громадянин пам'ятав, що він робив у тяжкі часи. У тому числі і для тих, хто нелегально залишив країну", - сказав Клименко.

За його словами, це буде спільна ініціатива уряду та парламенту, і він упевнений, що буде ухвалено відповідний закон.



Глава МВС також зазначив, що наразі вивчається міжнародний досвід у цій галузі та розглядається питання про те, як слід поводитися з громадянами, які вчинили одноразові порушення закону.



Він підкреслив, що такі особи мають відповідати за свої дії.