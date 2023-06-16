Україна готується запровадити покарання за незаконний перетин кордону під час війни

В Україні планують запровадити новий закон, який передбачає покарання для чоловіків, які незаконно залишили країну під час воєнних дій. Порушники будуть покарані після повернення в Україну.
На цьому наголосив глава МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю.
Він зазначив, що наразі в Україні не існує відповідних покарань для тих, хто нелегально перетинав кордон і потім повернувся до країни.
На цьому наголосив глава МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю.
Він зазначив, що наразі в Україні не існує відповідних покарань для тих, хто нелегально перетинав кордон і потім повернувся до країни.
За його словами, це буде спільна ініціатива уряду та парламенту, і він упевнений, що буде ухвалено відповідний закон.
Глава МВС також зазначив, що наразі вивчається міжнародний досвід у цій галузі та розглядається питання про те, як слід поводитися з громадянами, які вчинили одноразові порушення закону.
Він підкреслив, що такі особи мають відповідати за свої дії.
Глава МВС також зазначив, що наразі вивчається міжнародний досвід у цій галузі та розглядається питання про те, як слід поводитися з громадянами, які вчинили одноразові порушення закону.
Він підкреслив, що такі особи мають відповідати за свої дії.
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