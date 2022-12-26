Україна готує санкції проти російських силовиків та представників ІТ-сектору

15:41 26 грудня Київ, Україна

Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) розгляне пропозиції щодо застосування санкцій до представників силових органів росії та окремих представників ІТ-сектору.

Про це повідомляє Мінекономіки України.



За словами першої віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, до списку санкцій потрапили більше ніж 1300 представників силових органів росії: фсб, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії росії, мвс росії, судової влади.

"Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України", - сказала вона.

Також, за словами міністра, рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб російської IT-сфери.

"Це виробники програмного забезпечення або обладнання, компанії та особи, пов'язані із соцмережами, різними платформами, які режим путіна використовує для пропаганди тощо", - зазначила Свириденко.

Міжвідомча робоча група також розглянула низку питань, спрямованих на посилення співпраці з партнерами України та збільшення ефекту санкційного тиску:

відображення країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше Україною;

виключення отримання росії та білорусі товарів критичного імпорту. Насамперед – товарів та комплектувальних, що використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.

У Мінекономіки наголосили, що сьогодні у відповідних органів України та країн-партнерів є повне порозуміння з ключових питань санкційної політики та відбувається обмін інформацією.

"Дані, надані Україною, мають продовження у рішеннях та діях союзників. Так, наприклад, частиною 9 пакету санкцій ЄС, а також санкцій, ухвалених США, було відображення санкцій, запроваджених Україною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, партнери оперативно здійснюють перевірку наданої Україною інформації про, наприклад, західні комплектувальні, виявлені у зброї, яку використовує росія, та вживають відповідних заходів.