Україна готує санкції проти російських силовиків та представників ІТ-сектору

15:41 26 грудня Київ, Україна

Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) розгляне пропозиції щодо застосування санкцій до представників силових органів росії та окремих представників ІТ-сектору.
 
Про це повідомляє Мінекономіки України.

За словами першої віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, до списку санкцій потрапили більше ніж 1300 представників силових органів росії: фсб, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії росії, мвс росії, судової влади.
"Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України", - сказала вона.
Також, за словами міністра, рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб російської IT-сфери.
"Це виробники програмного забезпечення або обладнання, компанії та особи, пов'язані із соцмережами, різними платформами, які режим путіна використовує для пропаганди тощо", - зазначила Свириденко.
Міжвідомча робоча група також розглянула низку питань, спрямованих на посилення співпраці з партнерами України та збільшення ефекту санкційного тиску:
  • відображення країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше Україною;
  • виключення отримання росії та білорусі товарів критичного імпорту. Насамперед – товарів та комплектувальних, що використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.
У Мінекономіки наголосили, що сьогодні у відповідних органів України та країн-партнерів є повне порозуміння з ключових питань санкційної політики та відбувається обмін інформацією.
"Дані, надані Україною, мають продовження у рішеннях та діях союзників. Так, наприклад, частиною 9 пакету санкцій ЄС, а також санкцій, ухвалених США, було відображення санкцій, запроваджених Україною", - йдеться у повідомленні.
Крім того, партнери оперативно здійснюють перевірку наданої Україною інформації про, наприклад, західні комплектувальні, виявлені у зброї, яку використовує росія, та вживають відповідних заходів.