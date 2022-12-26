Україна готує санкції проти російських силовиків та представників ІТ-сектору

Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) розгляне пропозиції щодо застосування санкцій до представників силових органів росії та окремих представників ІТ-сектору.
Про це повідомляє Мінекономіки України.
За словами першої віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, до списку санкцій потрапили більше ніж 1300 представників силових органів росії: фсб, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії росії, мвс росії, судової влади.
За словами першої віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, до списку санкцій потрапили більше ніж 1300 представників силових органів росії: фсб, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії росії, мвс росії, судової влади.
Також, за словами міністра, рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб російської IT-сфери.
Міжвідомча робоча група також розглянула низку питань, спрямованих на посилення співпраці з партнерами України та збільшення ефекту санкційного тиску:
- відображення країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше Україною;
- виключення отримання росії та білорусі товарів критичного імпорту. Насамперед – товарів та комплектувальних, що використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.
У Мінекономіки наголосили, що сьогодні у відповідних органів України та країн-партнерів є повне порозуміння з ключових питань санкційної політики та відбувається обмін інформацією.
Крім того, партнери оперативно здійснюють перевірку наданої Україною інформації про, наприклад, західні комплектувальні, виявлені у зброї, яку використовує росія, та вживають відповідних заходів.
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