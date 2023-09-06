Україна готує пілотів для F-16: першу групу відправлено на навчання

12:37 31 серпня Київ, Україна

Перша група українських пілотів вирушила на навчання на винищувачах F-16, і у Повітряних силах України очікують, що незабаром підуть друга та третя групи пілотів та інженерів.



Про це оголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Перша група вже пішла на навчання. Ми сподіваємося, що незабаром відбудуться друга та третя групи", - зазначив Ігнат.

Він також додав, що Україна прагне максимально використати навчальні можливості, надані союзниками, але наголосив, що частина пілотів залишиться на батьківщині для забезпечення надійного захисту повітряного простору.



Юрій Ігнат назвав важливим завданням для України підготовку інфраструктури для прийому та підтримки винищувачів F-16 у співпраці із союзниками.