12:48 07 червня Київ, Україна

Україна готова надати допомогу та розглянути звернення про евакуацію з Білгородщини у зв'язку з активними бойовими діями та внутрішніми безладами.



Громадяни Росії з Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та місцеві жителі повстали проти злочинної путінської влади та окупаційного режиму.



Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час національного телемарафону.



Бойові дії продовжуються, і кілька населених пунктів на Бєлгородщині залишилися без контролю з боку окупаційної рашистської влади.



Місцеві жителі стають метою вогневої атаки, яка наноситься з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Бійці "РДК" та Легіону "Свобода Росії" захищають своїх співвітчизників від кремлівського режиму та виконують функцію збройної самооборони.



Андрій Юсов зазначив, що підтримка повстанців зростає серед місцевого населення, і Україна готова розглянути звернення щодо можливої евакуації цивільних осіб із Білгородщини. Він наголосив, що кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а їхні дії розширюються.



Ситуація на Білгородщині явно демонструє неадекватність центральної влади російської федерації.



Територія Росії стає джерелом хаосу, анархії та безвладдя, тоді як на українських територіях зосереджено те, що ще зберігає боєздатність.



Такі конфлікти можуть поширюватися та набувати масштабів у різних регіонах країни, включаючи столичний регіон.