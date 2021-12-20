Україна готова до можливого вторгнення РФ – Данилов

У той час, як переговори США та РФ щодо стримування просування НАТО на схід не дають бажаного для Москви результату, вздовж українсько-російського кордону продовжується збільшення військ російської армії. Загроза воєнного вторгнення не пройшла.

У зв'язку із цим учора, 18 грудня, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що уряд України готовий до оборони країни, є докладний план дій для кожного органу влади.

"Вперше в історії країни будуть задіяні всі відомства у разі вторгнення Російської Федерації", - наголосив Данилов.

Якщо раніше в оборонному процесі планували задіяти лише спеціальні сили, підпорядковані Генеральному штабу, то тепер до захисту країни будуть усі "відомства, які мають до цього стосунок". За словами Данилова, не може бути жодної державної ланки, яка б не брала участі в обороні. Ніхто не буде "дивитися збоку, чим усе це закінчиться".

А тим часом Росія продовжує накопичувати війська поблизу українського кордону. Про це свідчать дані у соцмережах та дані супутників, йдеться у дослідженні DFRLab.