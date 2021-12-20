Україна готова до обміну "всіх на всіх"

За підсумками чергового раунду консультацій ТКГ ввечері в середу, 8 липня, українська сторона в ТКГ знову підтвердила готовність Києва до обміну полоненими в форматі "всіх на всіх" і зазначила, що очікує письмові підтвердження від іншої сторони. Чергове засідання ТКГ проходило в форматі відеоконференції.
Нагадаємо! Шістнадцятого квітня на КПВВ "майорських", що під Горлівкою, утримуваними особами змінювалися українська сторона з бойовиками "ДНР". У вільну Україну повернулися дев'ять чоловік, а в зворотному напрямку проїхали 10 осіб (один відмовився повертатися до окупантів). Відео обміну полоненими.
Пізніше в районі моста біля населеного пункту Щастя пройшов обмін з представниками "ЛНР": українській стороні передали 11 осіб, а бойовики отримали четверо (троє відмовилися їхати до Луганська в процесі обміну, ще один учасник обміну озвучив відмову раніше).
В Офісі президента і український омбудсмен Людмила Денисова заявляла, що переговори були ускладнені карантинними заходами. Київ обіцяє витягнути з полону інших в'язнів бойовиків "Л / ДНР", з Криму і Росії. Всі, хто повернулися з тюрем бойовиків, відправлені на обсервацію, на два тижні
Пізніше в районі моста біля населеного пункту Щастя пройшов обмін з представниками "ЛНР": українській стороні передали 11 осіб, а бойовики отримали четверо (троє відмовилися їхати до Луганська в процесі обміну, ще один учасник обміну озвучив відмову раніше).
В Офісі президента і український омбудсмен Людмила Денисова заявляла, що переговори були ускладнені карантинними заходами. Київ обіцяє витягнути з полону інших в'язнів бойовиків "Л / ДНР", з Криму і Росії. Всі, хто повернулися з тюрем бойовиків, відправлені на обсервацію, на два тижні
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