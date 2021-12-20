Україна готова до обміну "всіх на всіх"

10:35 09 липень Київ, Україна

форматі "всіх на всіх" і зазначила, що очікує письмові підтвердження від іншої сторони . Чергове засідання ТКГ проходило в форматі відеоконференції. За підсумками чергового раунду консультацій ТКГ ввечері в середу, 8 липня, українська сторона в ТКГ знову підтвердила готовність Києва до обміну полоненими. Чергове засідання ТКГ проходило в форматі відеоконференції.



"Україна також в черговий раз підтвердила готовність до якнайшвидшого взаємного звільнення утримуваних осіб в форматі" всіх на всіх "і зазначила, що очікує письмові підтвердження від іншої сторони", - йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.