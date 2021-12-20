Україна готова до будь-якого сценарію розвитку конфлікту з РФ - секретар РНБО

19:30 25 березень Київ, Україна

Керівник РНБО Олексій Данилов заявив, що відомство постійно тримає руку на пульсі, підтримуючи контакти з західними партнерами.

Данилов зазначив, що "в Україні є кілька сценаріїв того, як будуть розвиватися подальші відносини з Росією, до будь-якого з них Україна готова".

"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є декілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав Данилов.

За його словами, основними партнерами України в цей час є США, Великобританія і Японія. У той самий час, зазначив він, деякі країни тільки вдають, що підтримують Україну.