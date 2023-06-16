Україна готова і до оборони, і до контрнаступу – Міллі

13:22 07 червня Київ, Україна

За оцінками США , українські військові добре підготовлені "до всього, що вони роблять - обираючи воювати в наступі або в обороні", - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.

"На всій території України, окупованій росією, спостерігається активність, і бойові дії дещо активізувалися", – зазначив Міллі.

Міллі наголосив, що надані союзниками навчання та зброя добре підготували українських військових до будь-яких дій на фронті.

"За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до того, хоч би що вони робили - вони обирають воювати в наступі або в обороні", - сказав генерал.

Міллі також зазначив, що боротьба буде непростою і триватиме довго.