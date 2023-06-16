Україна готова і до оборони, і до контрнаступу – Міллі
13:22 07 червня Київ, Україна
За оцінками США
, українські військові добре підготовлені "до всього, що вони роблять - обираючи воювати в наступі або в обороні", - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.
"На всій території України, окупованій росією, спостерігається активність, і бойові дії дещо активізувалися", – зазначив Міллі.
Міллі наголосив, що надані союзниками навчання та зброя добре підготували українських військових до будь-яких дій на фронті.
"За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до того, хоч би що вони робили - вони обирають воювати в наступі або в обороні", - сказав генерал.
Міллі також зазначив, що боротьба буде непростою і триватиме довго.
"Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Це буде двостороння боротьба упродовж тривалого часу", - сказав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі