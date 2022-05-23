Україна готова говорити з Росією про Крим - глава МЗС

Російській Федерації не було вислано офіційного запрошення взяти участь в саміті Кримської платформи, проте Україна готова в рамках саміту обговорити деокупацію Криму.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
За словами Кулеби, Росія взаємодію з самітом, який відбудеться 23 серпня, відкинула категорично.
Нагадаємо, Рада збереться в день саміту Кримської платформи. На засіданні мають намір прийняти звернення до світу по ситуації з анексованим Кримом.
Тим часом в Криму погрожують учасникам Кримської платформи. Державам-учасницям саміту обіцяють "хворобливі наслідки" і потрапляння в список недружніх країн.
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