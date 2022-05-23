Україна готова говорити з Росією про Крим - глава МЗС

19:58 17 серпня Київ, Україна

Російській Федерації не було вислано офіційного запрошення взяти участь в саміті Кримської платформи, проте Україна готова в рамках саміту обговорити деокупацію Криму.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Офіційне запрошення ми не висилали. Але Росія відмовилася взаємодіяти з самого початку, коли було публічно оголошено про проведення Кримської платформи", - сказав міністр.

За словами Кулеби, Росія взаємодію з самітом, який відбудеться 23 серпня, відкинула категорично.

"Ми готові говорити з Росією про Крим в рамках Кримської платформи, але тема цієї розмови може бути тільки одна - шлях і графік деокупації Криму", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Рада збереться в день саміту Кримської платформи. На засіданні мають намір прийняти звернення до світу по ситуації з анексованим Кримом.



Тим часом в Криму погрожують учасникам Кримської платформи. Державам-учасницям саміту обіцяють "хворобливі наслідки" і потрапляння в список недружніх країн.