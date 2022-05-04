Україна - це частина Заходу, НАТО і ЄС повинні сприймати її саме так - Кулеба

17:26 02 серпня Київ, Україна

Настав час позбутися від назви "пострадянський простір". Україна є частиною Заходу. Саме так і слід сприймати країну, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба

Про це йдеться в статті міністра для видання Foreign Affairs, опублікованій на сайті МЗС України.



На думку Кулеби, прийшов час позбутися назви "пострадянський простір", яку використовують західні країни для позначення регіону від Центральної Європи до Центральної Азії. Україна є частиною Заходу. Саме так і слід сприймати країну, вважає глава МЗС.

"Час США і європейським союзникам визначити чітку дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС", - додав у своїй статті Кулеба.

Він зазначив, що Україна спільно з Грузією беруть участь в діях НАТО як партнери з розширеними можливостями, а спільно з Болгарією, Румунією та Туреччиною роблять важливий внесок у безпеку Чорноморського регіону. Тому, підкреслив міністр, США з партнерами слід розробити стратегію регіону, що передбачає особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.



Кулеба додав, що, незважаючи на всі зусилля України, їй все ж потрібна підтримка "з боку ЄС, НАТО і їхніх держав-членів".