Україна їде у другий раунд переговорів із Росією. Що відомо?

20:12 02 березень Київ, Україна

Українська делегація візьме участь у другому раунді переговорів із Росією. Це підтвердив керівник фракції «Слуга народу», нардеп Давид Арахамія. Ймовірно, переговори розпочнуться не раніше ранку 3 березня і на них зокрема обговорюватимуться питання припинення вогню.