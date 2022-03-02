Україна їде у другий раунд переговорів із Росією. Що відомо?

Українська делегація візьме участь у другому раунді переговорів із Росією. Це підтвердив керівник фракції «Слуга народу», нардеп Давид Арахамія. Ймовірно, переговори розпочнуться не раніше ранку 3 березня і на них зокрема обговорюватимуться питання припинення вогню.
Про це повідомив голова російської делегації під час переговорів Володимир Мединський.
Другий раунд переговорів відбудеться на території Білорусі у Біловезькій Пущі.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров окреслив позиції Росії на другий раунд переговорів:
- Крим – це частина Росії
- Визнання «Л/ДНР» у межах Донецької та Луганської областей
- демілітаризація, «параметри якої ще належить обговорити»
- Денацифікація.
Враховуючи перелік вимог, озвучених Лавровим, він дуже хоче, щоб його переговорники пішли за кораблем, карбованцем та економікою Росії. Але, можливо, вони трохи змінять позицію після сотні-другої спаленої російської техніки та ще кількох тисяч убитих окупантів.
Другий раунд переговорів відбудеться на території Білорусі у Біловезькій Пущі.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров окреслив позиції Росії на другий раунд переговорів:
- Крим – це частина Росії
- Визнання «Л/ДНР» у межах Донецької та Луганської областей
- демілітаризація, «параметри якої ще належить обговорити»
- Денацифікація.
Враховуючи перелік вимог, озвучених Лавровим, він дуже хоче, щоб його переговорники пішли за кораблем, карбованцем та економікою Росії. Але, можливо, вони трохи змінять позицію після сотні-другої спаленої російської техніки та ще кількох тисяч убитих окупантів.
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