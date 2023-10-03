Україна досягла функціональної поразки ЧФ росії - Міноборони Британії

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна вказувати на Харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна здійснила зараз у Чорному морі. Україна досягла функціональної поразки російського чорноморського флоту", - зазначив Гіппі.