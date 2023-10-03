Україна досягла функціональної поразки ЧФ росії - Міноборони Британії

Українським військам вдалося фактично завдати поразки чорноморському флоту російської федерації, сказав молодший міністр оборони Великобританії Джеймс Гіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі.
Під час виступу він закликав високо оцінювати воєнні здобутки України.
Коментуючи сухопутний контрнаступ України, міністр зазначив, що "кожний дюйм важливий".
Раніше британська розвідка повідомляла, що пошкодження чорноморського флоту росії після низки атак серйозні, але локальні. Флот залишається здатним виконувати свої основні завдання воєнного часу — завдавати ударів крилатими ракетами та патрулювати місцеві райони безпеки.
Однак, за даними британської розвідки, цілком імовірно, що його здатність продовжувати ширше регіональне патрулювання безпеки та забезпечувати фактичну блокаду українських портів буде зменшено. Також, можливо, погіршиться його здатність захищати свої активи у порту та проводити планове технічне обслуговування.
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