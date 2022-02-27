Україна належним чином виконує умови безвізового режиму

15:07 06 жовтень Київ, Україна

Представник України в ЄС Микола Точицький повідомив, що Європейський союз задоволений тим, як Київ виконує умови для функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС.

Про це повідомив представник України при Євросоюзі, посол Микола Точицький.



Як зазначив український дипломат, ця заява була озвучена представниками ЄС у вівторок в Брюсселі під час зустрічей міністра юстиції України Дениса Малюськи з віцепрезидентом Єврокомісії, єврокомісаром з питань цінностей і прозорості Вірою Йоуровою і комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, які відбулися перед самітом Україна-ЄС.