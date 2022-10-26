Україна документує кібератаки росії та передає інформацію в МКС

09:42 26 жовтня Київ, Україна

Україна документує російські кібератаки та передає інформацію до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Про це пише Bloomberg із посиланням на заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктора Жора.

“Ми маємо намір притягнути за це росію до відповідальності після війни. І, можливо, це буде перше судове переслідування першої глобальної кібервійни та кіберзлочинів, скоєних із кінетичними операціями та військовими злочинами в Україні", - сказав Жора під час інтерв'ю на Конференції з кібербезпеки в Сінгапурі.

Слід об'єднати інструменти санкцій, фінансові та технологічні проти всіх, хто брав участь у цій незаконній агресії проти України, хоч би у кіберпросторі, сказав Жора.



За його словами, Україна є першочерговою, але не кінцевою метою.

"Якщо Україна не зможе себе захистити, то наступними у цьому пункті будуть наші найближчі сусіди. Україна захищає мир на полі бою та у глобальному кіберпросторі”, - додав представник Держспецзв'язку.

США, росія та 23 країни у 2021 році добровільно погодилися не проводити кібератаки на іноземну критичну інфраструктуру у мирний час, пише видання.



У травні представники США та Європейського Союзу звинуватили російський уряд у лютневій кібератаці супутникової компанії Viasat Inc. Вона спричинила збій зв'язку на більшій частині території України за кілька годин до вторгнення росії.



Згідно з дослідженням Microsoft Corp., ймовірні спонсоровані державою російські хакери також здійснили серію цифрових атак на українські цілі перед військовими переміщеннями.



Інші атаки на зразок "відмови в обслуговуванні" заполонили українські сервіси вебтрафіком, виводячи їх з офлайн.