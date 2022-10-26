Україна документує кібератаки росії та передає інформацію в МКС

Україна документує російські кібератаки та передає інформацію до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Про це пише Bloomberg із посиланням на заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктора Жора.
Слід об'єднати інструменти санкцій, фінансові та технологічні проти всіх, хто брав участь у цій незаконній агресії проти України, хоч би у кіберпросторі, сказав Жора.
За його словами, Україна є першочерговою, але не кінцевою метою.
За його словами, Україна є першочерговою, але не кінцевою метою.
США, росія та 23 країни у 2021 році добровільно погодилися не проводити кібератаки на іноземну критичну інфраструктуру у мирний час, пише видання.
У травні представники США та Європейського Союзу звинуватили російський уряд у лютневій кібератаці супутникової компанії Viasat Inc. Вона спричинила збій зв'язку на більшій частині території України за кілька годин до вторгнення росії.
Згідно з дослідженням Microsoft Corp., ймовірні спонсоровані державою російські хакери також здійснили серію цифрових атак на українські цілі перед військовими переміщеннями.
Інші атаки на зразок "відмови в обслуговуванні" заполонили українські сервіси вебтрафіком, виводячи їх з офлайн.
У травні представники США та Європейського Союзу звинуватили російський уряд у лютневій кібератаці супутникової компанії Viasat Inc. Вона спричинила збій зв'язку на більшій частині території України за кілька годин до вторгнення росії.
Згідно з дослідженням Microsoft Corp., ймовірні спонсоровані державою російські хакери також здійснили серію цифрових атак на українські цілі перед військовими переміщеннями.
Інші атаки на зразок "відмови в обслуговуванні" заполонили українські сервіси вебтрафіком, виводячи їх з офлайн.
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