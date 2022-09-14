Україна домагається внесення "Росатому" до нового пакету санкцій ЄС

09:47 14 вересня Київ, Україна

Україна домагається внесення російського "Росатому" до нового пакету санкцій Європейського Союзу, повідомив Кулеба , розповідаючи про деталі восьмого пакета санкцій ЄС.

"Україна просуватиме тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції "Росатом"", - сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що це стало особливо актуальним після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, а й працівники Росатому, які, по суті, ведуть злочинну діяльність.

"Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього. Будемо з ними працювати”, – зауважив міністр, не назвавши цих країн.

За прогнозом міністра, новий санкційний пакет ЄС може бути введений швидше, ніж до кінця року.



Кулеба визнав, що серед деяких країн ЄС апетит до нових санкцій згасає і кожен наступний пакет даватиметься складніше, ніж попередній, за нинішнього статус-кво. Але, за його словами, "це живий процес, з ними треба працювати".



Нагадаємо, з другої половини липня Запорізька АЕС перебуває під регулярним обстрілом, у якому Україна та росія звинувачують один одного. Працівники станції звернулися до світової спільноти із закликом "не допустити непоправного" і звинуватили росію у використанні станції як військової бази, а самих працівників станції утримують як заручників.