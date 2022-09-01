Україна до кінця року зможе відкинути окупантів за межі кордону

Україна до кінця року зможе відкинути окупантів на межі кордону 23 лютого.
Про це розповів колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес під час інформаційного телемарафону.
Зокрема, він зазначив, що російська логістична система виснажена і до кінця цього літа загарбники не зможуть спромогтися на будь-які наступальні дії.
Зокрема, він зазначив, що російська логістична система виснажена і до кінця цього літа загарбники не зможуть спромогтися на будь-які наступальні дії.
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