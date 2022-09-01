Україна до кінця року зможе відкинути окупантів за межі кордону

15:50 08 серпня Київ, Україна

Україна до кінця року зможе відкинути окупантів на межі кордону 23 лютого.

 
Про це розповів колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес під час інформаційного телемарафону.

Зокрема, він зазначив, що російська логістична система виснажена і до кінця цього літа загарбники не зможуть спромогтися на будь-які наступальні дії.
 
"Натомість Україна матиме можливість до кінця цього року виштовхати російські сили за межі кордону станом на 23 лютого, але це за умови, що буде точна зброя з великим радіусом дії, та протиповітряна оборона. Все це має надати США", - розповів він.