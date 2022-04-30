Україна тримає курс на повноправне членство в НАТО

13:38 01 грудня Київ, Україна

Сьогодні зовнішня політика України зосереджена на якнайшвидшому вступі до складу НАТО і на найближчому саміті 2021 року розраховує на політико-військову підтримку Північноатлантичного альянсу.



Про це заявив глава відомства Андрій Таран.

"Проінформуйте, будь ласка, свої столиці, ми будемо сподіватися на вашу всебічну політико-військову підтримку для прийняття такого рішення на наступному саміті НАТО в 2021 році. Це стане практичним кроком і демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - зазначив міністр.

За його словами, сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО закріплений в Конституції України, а мета швидкого отримання ПДЧ зафіксована в недавно прийнятій Стратегії національної безпеки України.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, які зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України і Грузії матиме істотний вплив на євроатлантичну безпеку і стабільність, зокрема, в Чорноморському регіоні", - додав Таран.

Глава Міноборони наголосив на важливості партнерства з Північноатлантичним альянсом в протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика і дії РФ, що є серйозним викликом для міжнародного миру і стабільності.