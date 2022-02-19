Україна співпрацюватиме з США на морі

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило про бажання країни співпрацювати з Україною на морі. Заява була зроблена в Національний день мореплавання (22 травня). У посольстві розповіли, що це бажання озвучили в Вашингтоні.

"Ми хочемо згадати недавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" в Одесу і сподіваємося на продовження міцного партнерства між ВМС і морською охороною США і України".

Катер Берегової охорони США "Гамільтон" 10 травня заходив в порт Одеси після спільних з українською стороною навчань у Чорному морі. Тоді кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій в міжнародній тактичній групі.