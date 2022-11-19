Україна вироблятиме військову техніку щонайменше з 6 країнами-членами НАТО

19:29 18 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО і вироблятиме спільно з 6 країнами-членами Альянсу озброєння та військову техніку.Про це повідомляє Укроборонпром

"Укроборонпром спільно вироблятиме і розроблятиме важке озброєння і військову техніку щонайменше з 6 країнами-членами Альянсу. Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних", — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Домовилися про створення спільного оборонного кластера. Ця угода передбачає:



виробництво військової техніки;

збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;

розвиток сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки;

співробітництво у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів. Для реалізації цих планів ми залучатимемо як провідні українські та чеські оборонні підприємства, так і міжнародних фінансових донорів.