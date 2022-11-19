Україна вироблятиме військову техніку щонайменше з 6 країнами-членами НАТО

Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО і вироблятиме спільно з 6 країнами-членами Альянсу озброєння та військову техніку.
Про це повідомляє Укроборонпром.
Про це повідомляє Укроборонпром.
Зазначається, що однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Домовилися про створення спільного оборонного кластера. Ця угода передбачає:
виробництво військової техніки;
збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів;
розвиток сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки;
співробітництво у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів. Для реалізації цих планів ми залучатимемо як провідні українські та чеські оборонні підприємства, так і міжнародних фінансових донорів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі