17:38 22 серпня Київ, Україна





Данилов зазначив, що без деокупації Криму війна не закінчиться, а отже, наступні покоління українців не зможуть жити спокійно. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що Україна звільнятиме Крим від російських окупантів військовим шляхом. Він наголосив, що це буде непросто, але іншого варіанта Україна не має.Данилов зазначив, що без деокупації Криму війна не закінчиться, а отже, наступні покоління українців не зможуть жити спокійно.

Він також заявив, що Україна вже отримує велику кількість повідомлень, що їй нібито не слід звільняти Крим. Однак він наголосив, що ці повідомлення є анонімними і за ними стоїть робота російського агентурного лобі.



Данилов резюмував, що Україна продовжуватиме звільняти території, повертатиметься до Чорного та Азовського морів та створюватиме свій військовий флот у Криму. Він наголосив, що це необхідно для забезпечення безпеки України та її громадян.