Україна бореться із "чорним" зерном: позитивні результати у протидії нелегальній торгівлі

18:11 13 листопада Київ, Україна

Український уряд активно реагує на проблему "чорного" зерна та вже досягає позитивних результатів.



Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у рамках фермерського зльоту Кооперація 360.

"Ми отримуємо багато звернень від аграріїв щодо "чорного" зерна та мотивування продажу. Думаю, вже всі відчули, що дуже багато робиться, щоб цього не було. Багато вже пішло, на щастя, таких продавців із ринку", - зазначив Висоцький.

Заступник міністра відмовився розкривати імена компаній, які займаються готівковим скуповуванням зернових та олійних культур. Однак він наголосив, що запровадження списку верифікованих агроекспортерів має зменшити кількість звернень від фермерів, які бажають законно продавати свій урожай.



Боротьба з "чорним" зерном сприймається як частина стратегії повернення ринку в законну сферу.

"Це також означає, що аграрії мають більше можливостей продавати офіційно і за кращу ціну", - підкреслив Висоцький.

Він також зазначив, що у контексті участі у державній програмі кредитування "5-7-9", доступній лише легальним аграріям, боротьба з тіньовим обігом зерна сприятиме тому, щоб більше підприємств отримали пільгові кредити.