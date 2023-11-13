Україна бореться із "чорним" зерном: позитивні результати у протидії нелегальній торгівлі

Український уряд активно реагує на проблему "чорного" зерна та вже досягає позитивних результатів.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у рамках фермерського зльоту Кооперація 360.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у рамках фермерського зльоту Кооперація 360.
Заступник міністра відмовився розкривати імена компаній, які займаються готівковим скуповуванням зернових та олійних культур. Однак він наголосив, що запровадження списку верифікованих агроекспортерів має зменшити кількість звернень від фермерів, які бажають законно продавати свій урожай.
Боротьба з "чорним" зерном сприймається як частина стратегії повернення ринку в законну сферу.
Боротьба з "чорним" зерном сприймається як частина стратегії повернення ринку в законну сферу.
Він також зазначив, що у контексті участі у державній програмі кредитування "5-7-9", доступній лише легальним аграріям, боротьба з тіньовим обігом зерна сприятиме тому, щоб більше підприємств отримали пільгові кредити.
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