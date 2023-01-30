Україна заарештувала майно підсанкційного російського олігарха

В Україні заарештували майно російського олігарха Олега Дерипаскі, який перебуває під санкціями, повідомляє Офіс генпрокурора у понеділок, 30 січня.
У повідомленні Офісу генпрокурора не вказується ім'я російського олігарха, але, як зазначає Інтерфакс-Україна, йдеться про Олега Дерипаска.
За даними слідства, 2000 року згадане українське підприємство було приватизоване холдингом, що належить російському олігарху.
Вказується також, що російський холдинг (очевидно, йдеться про компанію РУСАЛ. - Ред. ) є одним із найбільших у світі виробників алюмінію, а група вхідних до нього компаній продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу Росії, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї
Раніше за клопотанням прокурорів було заарештовано майно цього суб'єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі