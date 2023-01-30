Україна заарештувала майно підсанкційного російського олігарха

19:00 30 січня Київ, Україна

В Україні заарештували майно російського олігарха Олега Дерипаскі, який перебуває під санкціями, повідомляє Офіс генпрокурора у понеділок, 30 січня.

"Заарештовано 32 млн гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Кошти були на депозитному рахунку Держмитслужби", – йдеться у повідомленні відомства.

У повідомленні Офісу генпрокурора не вказується ім'я російського олігарха, але, як зазначає Інтерфакс-Україна, йдеться про Олега Дерипаска



За даними слідства, 2000 року згадане українське підприємство було приватизоване холдингом, що належить російському олігарху.

"В даний час ця особа перебуває під санкціями США та ЄС. Підставою для їх застосування стало відмивання грошей на користь президента держави-агресора", - йдеться у повідомленні наглядового відомства.

Вказується також, що російський холдинг (очевидно, йдеться про компанію РУСАЛ. - Ред. ) є одним із найбільших у світі виробників алюмінію, а група вхідних до нього компаній продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу Росії, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї



Раніше за клопотанням прокурорів було заарештовано майно цього суб'єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.