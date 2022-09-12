Україна заарештувала активи Горбатова, який раніше очолював Раду Міністрів АР Крим

16:21 12 вересня Київ, Україна

Заарештовано активи колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який очолював раніше Раду Міністрів АР Крим.

Про це повідомляє ДБР у понеділок, 12 вересня.



Вказано, що Горбатов продовжував провадити бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам та терористичним організаціям.



Також заарештовано активи наближеної до екснардепа особи, на яку він переоформив свої підприємства. Горбатов намагався приховати свою незаконну діяльність від українських державних органів та продовжити господарську діяльність на території окупованої АР Крим, сплачуючи податки та збори до бюджету держави-агресора.



Загалом заарештовано три квартири, вісім адміністративних будівель, два житлові будинки, 15 об'єктів нежитлового фонду та 42 транспортні засоби (вісім легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи).



Загальна площа заарештованих об'єктів нерухомого майна становить понад 5 тисяч квадратних метрів.



Продовжується досудове слідство за:

ч.4 ст.110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України);

ч.3 ст.436-2 КК України (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).



Санкція статей передбачає покарання до 10 років ув'язнення.



Нагадаємо, у червні 2022 року ДБР викрило Горбатова на фінансуванні терористичної організації "ДНР".