Ухилення від призову: Україна оприлюднить імена лікарів та ухилянтів

"Річ в тому, що вони не хвилювалися. Майже в 90% випадків був один і той же діагноз. Все це підлягатиме перевірці законним способом... Якщо людина справді непридатна – нема чого лякатися. Спокійно буде проведено документацію, що ви перебували у стаціонарі, до цього хворіли", – заявив він.