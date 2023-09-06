Ухилення від призову: Україна оприлюднить імена лікарів та ухилянтів
17:26 01 вересня Київ, Україна
В Україні будуть публічно оприлюднені імена тих, хто ухиляється та лікарів військово-лікарських комісій (ВЛК), які їм допомагали.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону у п'ятницю, 1 вересня.
"Річ в тому, що вони не хвилювалися. Майже в 90% випадків був один і той же діагноз. Все це підлягатиме перевірці законним способом... Якщо людина справді непридатна – нема чого лякатися. Спокійно буде проведено документацію, що ви перебували у стаціонарі, до цього хворіли", – заявив він.
За словами Данилова, факти підробки документів виявляються щодня. Після доказу провини – імена причетних будуть оприлюднені.
"Якщо доводять відповідні органи, що був скоєний злочин, то всі імена та прізвища всіх цих лікарів будуть обов'язково відомі. З прізвищами тих, хто отримав від них таку допомогу", - пояснив Данилов.
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