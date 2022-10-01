Указом президента скасовано осінній призов

09:31 01 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський відмінив осінній призов на термінову військову службу. Відповідне рішення відстрочує осінню демобілізацію. Про це йдеться в указі глави держави.

Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнили змінами.

Зокрема, вона буде проводитись, але "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Нагадаємо, за словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, питання додаткової мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті та від ефекту мобілізації у Росії.

Зазначимо, що згідно з інформацією ДПСУ, студенти-чоловіки більше не зможуть виїхати за кордон під час війни.

Крім того, раніше повідомлялося, що Зеленський відповів на петицію про відміну заборони виїзду чоловіків з України.. За його словами, згідно з Конституцією, захист суверенітету та територіальної цілісності держави – це справа всього українського народу.