Указ Путіна суперечить Мінським угодам - ЄС

07:26 20 листопада Київ, Україна

Росія зробила черговий крок проти суверенітету України, так в Євросоюзі назвали дії Путіна, указом якого були легалізовані документи, видані в ОРДЛО.

Про це сказано в заяві спікера Європейської служби зовнішніх зв'язків, оприлюдненій в четвер, 19 листопада.

"4 листопада президент Путін підписав указ, який спрощує визнання Російською Федерацією документів і реєстрації автомобілів, які видані жителям і постійним мешканцям Донецької та Луганської областей України. Це є ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції в Україну непідконтрольних уряду територій, і замість того, буде повною мірою виконувати власні зобов'язання відповідно до Мінських домовленостей", - заявили в Європі.

При цьому в ЄС нагадали, що ще в 2019 році Європейська служба зовнішніх дій видала інструкцію щодо оброблення подань на візу від жителів непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України, яка "відповідає принципам поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".