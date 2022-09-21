Указ путіна про «часткову мобілізацію» розмитий настільки, що ловитимуть і відправлятимуть на фронт усіх

15:29 21 вересня Київ, Україна

В опублікованому указі президента Росії мобілізація названа "частковою", але жодні її параметри не позначені. За таким текстом закликати можна будь-кого.

Так вважає низка експертів.

"В опублікованому указі президента мобілізацію названо частковою, але жодних параметрів цієї частковості — ні територіальних, ні категоріальних — не позначено. За таким текстом закликати можна будь-кого, крім працівників оборонно-промислового комплексу, які мають відстрочку на період роботи. Про те, що мобілізація стосується лише тих, хто перебуває в запасі і мають якісь особливо потрібні спеціальності, сказано у виступі, але не в указі. І так, у зверненні операція тепер "випереджальна", а не "спеціальна". Спеціально не вийшло, доводиться діяти тотально", - заявила політолог Катерина Шульман

Її підтримав і інший експерт, наголосивши, що указ жодних деталей мобілізації не дає та сформульовано максимально широко.

"Президент залишає свободу розсуду міністру оборони. Фактично Міноборони Росії вирішуватиме, кого, звідки і скільки відправляти на війну. Механізм буде наступним: Міноборони сформує квоти на мобілізацію для кожного регіону Росії. Губернатори відповідатимуть за їхнє виконання. Рамзан Кадиров щось явно знав, коли заявив про самомобілізацію регіонів. Насамперед мобілізаційні приписи отримають резервісти — це чоловіки, які відслужили в армії, які уклали контракт на перебування в резерві. У другу чергу - чоловіки, які перебувають у запасі за розрядами, про які вчора вище писав. Шойгу заявив планку 300 тисяч осіб. Якщо ще знадобиться, указ дозволяє мобілізувати необмежену кількість військовозобов'язаних", - заявив юрист Павло Чиков.

Правозахисник Олександр Передрук зазначив, що за цим указом неможливо сказати, кого торкнеться ця мобілізація, а кого ні.

"Указ обмежень не містить, закон теж. Є певний порядок та процедура проведення мобілізації: насамперед мають бути покликані особи в резерві, тобто ті, хто уклав спеціальний контракт. Друга категорія — це люди, які перебувають у першому розряді запасу. Порядок запасу затверджено федеральним законом і поділяється на три розряди. Перший — чоловіки віком до 35 років, які проходили військову службу, але обмежень немає, в запас можуть бути покликані абсолютно всі. Немає жодного нормативно-правового регулювання. Щодо неможливості залишати місце проживання, то в законі зазначено: у разі оголошення мобілізації особи, які стоять на військовому обліку, не можуть залишати місце проживання. Як це буде працювати на практиці - ніхто не знає, тому що практики такої раніше в Росії не було. У законі написано загальними словами, що громадяни, які стоять на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації не можуть виїхати з місця проживання без спеціального дозволу. Перебувають у нас на військовому обліку не лише особи у запасі, і це важливий момент. Як це працюватиме - ніхто не розуміє", - сказав правозахисник.

Оголосивши часткову мобілізацію путін цим просто легалізував приховану, яка була раніше.

Мобілізація в Росії не матиме жодних наслідків, крім прискорення обвалу та революції в путінській Росії



Причини:



1. Руйнування неописаного громадського договору, у якому досі тримався путінський режим — «війна лише з телевізору».



2. Відсутність інфраструктури для мобілізації — насамперед необхідної кількості молодших командирів, щоб перетворити мобілізованих на подобу армії.



3. Вкрай низька боєздатність мобілізованих, через відсутність мотивації.



4. Наявність серед мобілізованих великої кількості прихованих ворогів війни.



5. Тепер це будуть не просто люди, які ненавидять путіна, а озброєні люди, які ненавидять путіна.