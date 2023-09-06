Загрози звільнення та масової мобілізації: паспортизація рф на Донбасі

18:19 05 вересня Київ, Україна

На окупованих територіях Донбасу російська влада висунула вимогу співробітникам бюджетних організацій отримати російський паспорт до 1 жовтня. Цю інформацію поширив Центр національного спротиву.



Згідно з повідомленням, тим, хто не виконає цієї умови, загрожують звільненням та заміною на співробітників із росії. Цей поспіх пояснюється, як стверджують у Центрі, планами ворога розпочати нову хвилю масової мобілізації.



При цьому Центр національного опору наголошує, що міжнародне право забороняє мобілізацію мешканців захоплених територій на війну проти їхньої власної країни. Однак, незважаючи на це, російська влада не тільки вербує українців на своєму боці, а й використовує їх у перших рядах у конфлікті.



Опір наголошує, що для кремля вигідна смерть українців, незалежно від того, на чиєму боці вони воюють.