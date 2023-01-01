Загрози з боку Росії не припиняться навіть після перемоги - Буданов

Перемога України у війні, а це вихід Збройних сил України на кордони станом на 1991 рік, не може убезпечити Україну від подальших обстрілів з боку Росії. Про це у суботу, 31 грудня, заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного телемарафону.
Буданов зазначив, що це все ж таки не є закінченням всіх процесів війни. На його думку, вже після перемоги України Росія може запускати кілька ракет на місяць.
Він також зазначив, що після перемоги з'являться й інші питання, з якими необхідно буде розібратися.
Раніше Буданов повідомив, як Україна поверне Крим.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що навесні 2023 року українські військові звільнять Луганськ, Донецьк та Севастополь.
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