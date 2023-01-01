Загрози з боку Росії не припиняться навіть після перемоги - Буданов

09:42 01 січня Київ, Україна

Перемога України у війні, а це вихід Збройних сил України на кордони станом на 1991 рік, не може убезпечити Україну від подальших обстрілів з боку Росії. Про це у суботу, 31 грудня, заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Практична площина - на початку вихід на адмінкордону 91-го року, далі вже все інше. Коли ми вийдемо на межі 91-го року, можна як після закінчення Другої світової війни 9 травня відзначати, ну у нас буде якась інша дата", - сказав він.

Буданов зазначив, що це все ж таки не є закінченням всіх процесів війни. На його думку, вже після перемоги України Росія може запускати кілька ракет на місяць.

"Чи зупинить росія свій терор? Вони ж можуть далі робити прикордонні обстріли і запускати 2-3 ракети на місяць...досить багато питань", - сказав глава ГУР.

Він також зазначив, що після перемоги з'являться й інші питання, з якими необхідно буде розібратися.

"Далі ж треба відновлювати країну, дати відповідь, що робити з людьми, які вісім років жили в окупації, що робити з тими, хто воював проти", - додав він.

Раніше Буданов повідомив, як Україна поверне Крим.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що навесні 2023 року українські військові звільнять Луганськ, Донецьк та Севастополь.